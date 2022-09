अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय! कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के 32 साल से अधिक समय के बाद आप भारत में सबसे शांतिपूर्ण समुदायों में से एक पर किए गए अत्याचारों की एसआईटी जांच के लिए एक याचिका पर सुनवाई करेंगे। आपका आज का निर्णय, न्याय के लिए आवश्यक उपचार प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

Hon. Supreme Court Of India! After more than 32 yrs of Genocide of #KashmiriHindus you’ll be hearing a plea for SIT probe towards atrocities done to one of the most peaceful communities in India. Your decision today may start the much required healing process for justice.🙏 ⚖️