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शादी की तारीख आने के बाद सोनम के घर संगीत सेरेमनी की तैयारियां शुरू, इन गानों पर लगेंगे ठुमके
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 16 Apr 2018 01:10 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की शादी की खबरें पिछले काफी समय से चल रही थी। पिछले साल दिसंबर में अनुष्का और विराट की शादी के बाद सोनम की शादी की चर्चा होने लगी और कहा जाने लगा कि कि जल्द ही वह भी सात फेरे लेंगी।
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