काम के सिलसिले में इटली गए सितारे?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कपूर परिवार के सदस्य ललित मोदी और चंकी पांडे के साथ किसी काम के सिलसिले में इटली पहुंचे हैं या यह उनकी निजी यात्रा है।



अनिल और बोनी कपूर के साथ अपने रिश्ते पर बोले थे संजय

हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय कपूर ने अपने भाइयों अनिल कपूर और बोनी कपूर के साथ रिश्तों को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि अनिल और बोनी के बीच महज 13 महीने का अंतर है और दोनों परिवार के लिए हमेशा मजबूत आधार रहे हैं।

संजय ने कहा था, 'अनिल और बोनी के बीच सिर्फ 13 महीने का अंतर है। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत साथ की थी। वे परिवार के इंजन की तरह थे। पिता के निधन के बाद वे दोनों एक-दूसरे के और करीब आ गए। मैं सबसे छोटा हूं। मैं उनके पैर छूकर उन्हें भाईसाहब नहीं कहता। मैं अनिल को अनिल ही बुलाता हूं। लेकिन मेरे मन में दोनों के लिए बहुत सम्मान है। मैं उनके साथ दोस्तों जैसा रिश्ता नहीं रख सकता। मैं अपने भतीजों अर्जुन और मोहित के ज्यादा करीब हूं।'