अभिनेत्री आयशा खान इंडो वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं। कैमरे के सामने पोज देते हुए अभिनेत्री काफी कॉन्फिडेंट दिखीं।'अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में रकुल प्रीत सिंह नजर आई हैं। उन्होंने गोल्डन-ब्लैक आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए। उनके ऑफ शोल्डर आउटफिट ने फैंस का ध्यान खींचा है।अवॉर्ड इवेंट में सोनम कपूर ग्रीन आउटफिट में पहुंचीं हैं। उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी से अपने लुक को पूरा किया। कैमरे के सामने पोज देते हुए वह काफी खुश नजर आईं।अभिनेत्री निम्रत कौर ने इवेंट में गोल्डन-ब्लैक साड़ी में अपने जलवे दिखाए। उन्होंने सलीके से अपने बाल बांधे हुए थे।इवेंट में खुशी कपूर भी नजर आईं हैं। उन्होंने क्रीम कलर का काफी फिट आउटफिट पहना। भारी ज्वेलरी ने फैंस का ध्यान खींचा।शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर ने इवेंट में ग्लैमर का तड़का लगाया है। वह ब्लू आउटफिट में नजर आईं।अवॉर्ड इवेंट में मौनी रॉय पहुंची। उन्होंने स्लीवलेस बैंगनी आउटफिट में कैमरे के सामने पोज दिए।फिल्ममेकर करण जौहर काफी एक्टिव हैं। वह कई इवेंट में नजर आते हैं। वह 'अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स' में भी नजर आए।अपने परिवार के साथ पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे। इस बीच सचिन की बेटी सारा ने ब्लैक आउटफिट में सबका ध्यान खींचा।