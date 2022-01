Tamil Actor Siddharth: साइना पर सिद्धार्थ के अश्लील कमेंट से बवाल, सितारों ने भी किया माफी नहीं मांगने पर ट्रोल

बड़ी हस्तियों ने की सिर्दाथ के कमेंट की निंदा

सद्गुरु ने ट्विटर पर अभिनेता के कमेंट पर 'अपमानजनक' और बेहुदा बताया।' उन्होंने लिखा, "साइना नेहवाल देश की शान हैं, इस कमेंट से हम कहां लेकर जा रहे हैं।"

#SainaNehwal is Nation's pride. Most distasteful and disgusting, where are we taking public discourse… -Sg — Sadhguru (@SadhguruJV) January 10, 2022

That's OK - You can call out Saina or anyone else when / if you disagree with them without including a misogynistic, sexually colored comment. — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) January 10, 2022

गायिका चिन्मयी श्रीपदा ने भी "गलत" टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया, "कोई बात नहीं - आप साइना या किसी और को कॉल कर सकते हैं, जब आप उनसे असहमत हैं, तो बिना किसी स्त्री विरोधी, यौन रंग की टिप्पणी को शामिल किए हुए बात कीजिए।"सुरेश रैना ने एक खिलाड़ी के तौर पर बात की और इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने ट्वीट किया, "खिलाड़ी अपने देश के लिए अपना खून और पसीना बहाता है। हमारे गौरव और स्पोर्ट्स आइकन साइना के खिलाफ इस तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल करना दुखद है। एक भारतीय खिलाड़ी और एक इंसान के रूप में, मैं साइना के साथ खड़ा हूं और इसकी निंदा करता हूं।"