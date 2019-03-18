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तैमूर की मीडिया कवरेज से खुश नहीं दादी शर्मिला, बोलीं-सारा से सीखा है, जिसे हरा न पाएं, उसे...

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 18 Mar 2019 07:42 PM IST
taimur ali khan and Sharmila Tagore
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taimur ali khan and Sharmila Tagore - फोटो : social media
सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। वह बॉलीवुड के ही नहीं इस देश के भी सबसे लोकप्रिय स्टार किड्स हैं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। छोटे नवाब जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अखबार की सुर्खियों में छा जाते हैं। तैमूर की खबरों को लेकर उनकी दादी और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने बड़ी बात बोली है।
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taimur ali khan and Sharmila Tagore
taimur ali khan and Sharmila Tagore - फोटो : social media
सोहा अली खान शर्मिला टैगोर
सोहा अली खान शर्मिला टैगोर - फोटो : social media
sharmila tagore
sharmila tagore - फोटो : instagram
kareena kapoor khan
kareena kapoor khan - फोटो : instagram
kareena kapoor khan
kareena kapoor khan - फोटो : instagram
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