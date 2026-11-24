बीते दिनों बॉलीवुड में काम के घंटों को लेकर काफी बहस चल रही है । पिछले साल दीपिका पादुकोण की आठ घंटे की शिफ्ट की कथित मांग ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया था। अब अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ में सूरज बड़जात्या के साथ काम करने के अनुभव बात की। वहीं अभिनेत्री ने भी फिल्म के सेट पर निर्देशक के काम करने के तरीके के बारे में बताया।

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आठ घंटे की शिफ्ट पर क्या बोले एक्टर?

आयुष्मान खुराना ने हाल ही में हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में एक्टरर्स की शिफ्ट पर बात की। उन्होंने कहा, ‘सूरज बड़जात्या के सेट पर होना एक अलग अनुभव है। वे अभिनेता और कलाकार को सर्वोपरि मानते हैं और 61 वर्ष की उम्र में भी एक आदर्श निर्देशक हैं। वे ज्ञान के धनी हैं, सीखने के लिए उत्सुक हैं और हमेशा विनम्र रहते हैं। हमने कभी भी दिन में आठ से दस घंटे से अधिक शूटिंग नहीं की। वह हमारी नींद को प्राथमिकता देते थे और हमसे कहते थे, 'घर जाओ और आठ घंटे सो लो। तुम्हें अच्छा दिखना है।'