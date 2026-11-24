माइली साइरस-मैक्स मोरंडो: बिटिया की शादी पर भावुक हुए बिली रे साइरस, बधाई देते हुए लिखा दिल छूने वाला नोट
- Miley-Maxx Morando: पॉप स्टार माइली साइरस ने 21 नवंबर 2026 को संगीतकार मैक्स मोरंडो से शादी की।
- पिता बिली रे साइरस ने माइली के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर शादी की बधाई दी।
- उन्होंने दमाद मैक्स मोरांडो का भी परिवार में स्वागत करते हुए तारीफ की।
विस्तार
पॉप स्टार माइली साइरस ने अपने बॉयफ्रेंड संगीतकार मैक्स मोरंडो से शादी की है। दोनों ने कैलिफोर्निया में बेहद निजी समारोह में शादी की। इसमें परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए। बिटिया की शादी पर बिली रे साइरस भावुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखा है।
बिरी रे ने दी माइली-मैक्स को बधाई
माइली, अमेरिकी सिंगर, गीतकार और अभिनेता बिली रे साइरस और टीश साइरस की बेटी हैं। 24 नवंबर को बिली रे साइरस ने बिटिया को शादी की मुबारकबाद देते हुए एक्स पर पोस्ट साझा किया है। यह पोस्ट बिली ने माइली के जन्मदिन के मौके पर शेयर किया। उन्होंने शादी और जन्मदिन की बधाई दी। माइली ने 23 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाया।
बेटी को जन्मदिन किया विश
बिली रे ने कुछ फोटोज पोस्ट करते हुए लिखा है, 'मेरी छोटी बिटिया ने उस शख्स से शादी कर ली है, जिसे वह प्यार करती है। इस मौके पर पूरे परिवार को एक कमरे में प्यार से एक साथ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकता। तुम मुझे हर दिन कितना गर्व महसूस कराती हो, यह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं दुनिया का सबसे गौरवान्वित पिता हूं'।
परिवार में किया दमाद मैक्स का स्वागत
आगे अपने दमाद के लिए लिखा है, 'मैक्स, तुम्हारा परिवार में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों बच्चे स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे माइली। मैं आज और हमेशा तुम दोनों की खुशियों का जश्न मनाऊंगा'।
My little girl married the love of her life! I can’t describe how beautiful it felt to have all my family together in one room, united by love ❤️ @miley words can’t begin to express how proud you make me every day… I’m the proudest dad alive!! Maxx I’m so honored to welcome you to the family! The two of you kids are a match made in heaven… Happy, happy birthday Miley - I can’t wait to keep celebrating you both today and forever! 🎉❤️— Billy Ray Cyrus (@billyraycyrus) November 23, 2026