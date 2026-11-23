लद्दाख में शूटिंग के बाद सैनिकों के लिए बढ़ा सम्मान

फिल्म की शूटिंग के दौरान अंकुर को समझ आया कि सैनिक किन हालात में रहते हैं। घर और परिवार से दूर, मुश्किल मौसम में ड्यूटी करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसका उन्हें पहले अंदाजा नहीं था। अंकुर कहते हैं, 'आप अपना किरदार निभा रहे होते हैं, डायलॉग बोल रहे होते हैं और एक्शन भी कर रहे होते हैं। स्क्रीन पर यह नहीं दिखना चाहिए कि आपकी हालत खराब है। तब मुझे एहसास हुआ कि सैनिक ऐसी जगहों पर कैसे रहते होंगे। अपने घर से दूर ऐसी परिस्थितियों में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी। इससे पहले मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी जगहों पर तैनात रहना कितना कठिन होता है।'



‘मातृभूमि’ ही था फिल्म का नाम, अंकुर ने बताई अपनी जानकारी

फिल्म का प्रचार पहले ‘बैटल ऑफ गलवां’ नाम से हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर ‘मातृभूमि’ कर दिया गया। टाइटल को लेकर अंकुर का कहना है कि उन्हें फिल्म की शुरुआत से ही इसका नाम ‘मातृभूमि’ बताया गया था। वह कहते हैं, 'कई फिल्में शुरू होती हैं तो उनके कई टाइटल होते हैं। जब यह फिल्म शुरू हुई थी तो इसका टाइटल ‘मातृभूमि’ था। हमने ‘मातृभूमि’ का सीन भी शूट किया था। इंटरनेट पर लोग अपने हिसाब से कई नाम डालते रहते हैं, लेकिन मुझे तो शुरू से ‘मातृभूमि’ ही पता था।'