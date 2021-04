{"_id":"607e84c2e5fe456baf14f3e7","slug":"shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-ring-teaser-marvel-studios-simu-liu-awkwafina-michelle-yeoh","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u090f\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u0940\u0930\u094b \u092a\u0930 \u092c\u0928\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u0938\u092e\u091d\u093f\u090f \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u0905\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}} शांग ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

{"_id":"607e84c2e5fe456baf14f3e7","slug":"shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-ring-teaser-marvel-studios-simu-liu-awkwafina-michelle-yeoh","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u090f\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u0940\u0930\u094b \u092a\u0930 \u092c\u0928\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u0938\u092e\u091d\u093f\u090f \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u0905\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}} शांग ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

{"_id":"607e84c2e5fe456baf14f3e7","slug":"shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-ring-teaser-marvel-studios-simu-liu-awkwafina-michelle-yeoh","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u090f\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u0940\u0930\u094b \u092a\u0930 \u092c\u0928\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u0938\u092e\u091d\u093f\u090f \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u0905\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}} शांग ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

{"_id":"607e84c2e5fe456baf14f3e7","slug":"shang-chi-and-the-legend-of-the-ten-ring-teaser-marvel-studios-simu-liu-awkwafina-michelle-yeoh","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: \u092a\u0939\u0932\u0940 \u092c\u093e\u0930 \u090f\u0936\u093f\u092f\u093e\u0908 \u0938\u0941\u092a\u0930\u0939\u0940\u0930\u094b \u092a\u0930 \u092c\u0928\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e, \u0938\u092e\u091d\u093f\u090f \u091f\u0940\u091c\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0947\u0915\u0905\u092a","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}} शांग ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई