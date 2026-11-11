गनमास्टर जी9 का ट्रेलर जारी: परिवार को लेकर जुनूनी हुए इमरान हाशमी, रोमांटिक अंदाज में जमीं जेनेलिया
- फिल्म 'गनमास्टर जी9' को हिमेश रेशमिया ने संगीत दिया है। उन्होंने गानों को आवाज भी दी है।
- इसमें अपारशक्ति खुराना नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं।
- इमरान हाशमी ने फिल्म के लिए कड़ी तैयारी की है, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी शामिल है।
विस्तार
लगभग पौने दो मिनट के ट्रेलर की शुरुआत इमरान हाशमी की आवाज से होती है, जो अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि वह अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस बीच उनके परिवार के साथ कुछ गलत होता है। इसके बाद वह दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं।
ट्रेलर में अभिनेता एक बेहद दमदार और आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका किरदार अपनी भावनाओं के चलते किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रेलर में इमरान के साथ जेनेलिया देशमुख भी हैं, जो एक दिलचस्प रोमांटिक एंगल की झलक देती हैं।
अभिनेता अपारशक्ति खुराना एक ऐसे नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं, जैसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। यह कहानी में एक गहरा और डार्क मोड़ लाता है। ट्रेलर गनफाइट, हाथापाई, रोमांस और संगीत से भरपूर है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी ने इस फिल्म के लिए कड़ी तैयारी की है, जिसमें मार्शल आर्ट्स, गन शूटिंग और एक्शन दृश्यों के लिए जरूरी शारीरिक मेहनत शामिल है। यह एक्शन-रोमांस फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
- 'गनमास्टर जी9' में इमरान हाशमी, जेनेलिया देशमुख और अपारशक्ति खुराना के साथ अभिषेक सिंह हैं।
- इसे दीपक मुकुट, हुनर मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है।
- फिल्म को सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
- फिल्म के निर्देशक आदित्य दत्त हैं।
- फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है। उन्होंने गानों को आवाज भी दी है।