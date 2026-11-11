{"_id":"6af4740ab519182e18066d0c","slug":"gunmaster-g9-trailer-release-emraan-hashmi-in-action-mode-genelia-won-heart-by-romance-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गनमास्टर जी9 का ट्रेलर जारी: परिवार को लेकर जुनूनी हुए इमरान हाशमी, रोमांटिक अंदाज में जमीं जेनेलिया","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन इमरान हाशमी और जेनेलिया देशमुख स्टारर फिल्म 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में एक्शन, रोमांस और ड्रामा की झलक दिखी है। इमरान हाशमी और अपारशक्ति खुराना अलग अवतार में नजर आए हैं।

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ट्रेलर में क्या है खास?

लगभग पौने दो मिनट के ट्रेलर की शुरुआत इमरान हाशमी की आवाज से होती है, जो अपनी ही कहानी सुना रहे हैं। ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि वह अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस बीच उनके परिवार के साथ कुछ गलत होता है। इसके बाद वह दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं।

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रोमांटिक अंदाज में नजर आईं जेनेलिया

ट्रेलर में अभिनेता एक बेहद दमदार और आक्रामक अवतार में नजर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका किरदार अपनी भावनाओं के चलते किसी भी हद तक जा सकता है। ट्रेलर में इमरान के साथ जेनेलिया देशमुख भी हैं, जो एक दिलचस्प रोमांटिक एंगल की झलक देती हैं।

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नेगेटिव किरदार में नजर आए अपारशक्ति खुराना

अभिनेता अपारशक्ति खुराना एक ऐसे नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं, जैसा उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। यह कहानी में एक गहरा और डार्क मोड़ लाता है। ट्रेलर गनफाइट, हाथापाई, रोमांस और संगीत से भरपूर है।