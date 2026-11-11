{"_id":"6af48c44b519182e18066d1c","slug":"ramayana-box-office-collection-day-7-beat-jailer-2-and-chhaava-in-worldwide-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण बॉक्स ऑफिस: सातवें दिन 'जेलर 2' का तोड़ा रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड 'छावा' के लाइफटाइम कलेक्शन से निकली आगे","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन फिल्म 'रामायण' की रिलीज का आज सातवां दिन है। भारत के साथ दुनियाभर के सिनेमाघरों में यह फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर हर दिन यह फिल्म इतिहास रच रही है। दिवाली के बाद भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। जानिए फिल्म ने सातवें दिन कितना कलेक्शन किया है।

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सातवें दिन कितना हुआ 'रामायण' का कलेक्शन? ओपनिंग डे पर 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की।

दूसरे दिन फिल्म की कमाई घटी और इसने 48.05 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

तीसरे दिन इसने 69.80 करोड़ रुपये कमाए।

चौथे दिन 'रामायण' ने 56.15 करोड़ रुपये की कमाई की।

पांचवें दिन इसने सबसे ज्यादा 107.50 करोड़ रुपये की कमाई की।

छठे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई और इसने 94.10 करोड़ रुपये कमाए।

सातवें दिन खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 57.38 करोड़ रुपये कमाए।

इस तरह से अब 'रामायण' का कुल कलेक्शन 497.83 करोड़ रुपये हो गया है।

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सातवें दिन 'रामायण' ने तोड़ा 'जेलर 2' का रिकॉर्ड

सातवें दिन फिल्म ने इस साल रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है। इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 472.53 करोड़ रुपये कमाए थे। अब 'रामायण' इस साल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। अब 'रामायण' की निगाहें 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' (501.01) और 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (1149.30) की कमाई पर हैं।

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन में 'छावा' को छोड़ा पीछे सातवें दिन फिल्म 'रामायण' ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' को पीछे छोड़ा है।

'छावा' का वर्ल्डवाइड लाइफ टाइम कलेक्शन 809 करोड़ रुपये है।

वहीं 'रामायण' का सात दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 823.50 करोड़ रुपये हो गया है।

इस फिल्म की निगाहें अब 'सीक्रेट सुपरस्टार' (874) के कलेक्शन को पीछे छोड़ने पर हैं।