ऑस्कर की रेस में कैसे पहुंची 'रामायण'?: FFI जूरी मेंबर ने बताई अंदर की बात, 'गोंधल' और 'अंग' का भी समझें मामला

'रामायण' भारत की आधिकारिक एंट्री नहीं - FFI जूरी विजय पाटकर

FFI जूरी के सदस्य विजय पाटकर ने अमर उजाला को बताया कि 'रामायण' का आवेदन उनके पास नहीं आया था। उन्होंने कहा, 'हमारे फेडरेशन की तरफ से फिल्में भेजने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। हमने अपनी तरफ से 'गोंधल' भेज दी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी आए और फॉर्म भरकर फिल्म भेज दे।'

पाटकर के मुताबिक, फिल्म की रिलीज और आवेदन से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘रामायण' इस तरह ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है, यह थोड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। 'रामायण' को लेकर हमारी तरफ से फिलहाल कुछ नहीं है। हमारे पास उसकी एंट्री नहीं आई थी। हां, अगर आप अपनी तरफ से बाहर से आवेदन करते हैं, तो वह अलग प्रक्रिया है।'

'रामायण' को लेकर जूरी में कोई चर्चा नहीं हुई: FFI जूरी तनिष्ठा चटर्जी

वहीं FFI जूरी की सदस्य और अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी ने भी 'रामायण' को भारत की आधिकारिक एंट्री नहीं बताया। उन्होंने कहा, 'जहां तक मेरी जानकारी है, 'रामायण' भारत की आधिकारिक एंट्री नहीं है। मराठी फिल्म 'गोंधल' भारत की आधिकारिक एंट्री है। 'अंग' ने टोरंटो में प्लेटफॉर्म अवॉर्ड जीता था और वह भी ऑस्कर की दौड़ में है। मेरी जानकारी में यही दो फिल्में ऑस्कर की दौड़ में हैं।' वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या FFI की जूरी में 'रामायण' को लेकर कोई चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।'