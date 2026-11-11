{"_id":"6af464f28d6199b93d076b34","slug":"ranbir-kapoor-s-film-ramayana-continues-to-dominate-earnings-cross-the-800-crore-mark-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का दबदबा कायम, कमाई 800 करोड़ के पार","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

भारतीय सिनेमा में हर साल कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जिनकी कमाई की रफ्तार हर किसी को हैरान कर देती है। इन दिनों नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' कुछ ऐसा ही कमाल कर रही है। रिलीज के महज छह दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत से लेकर विदेशों तक फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कितनी कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन से नए रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।

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