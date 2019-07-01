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बॉलीवुड की 5 चर्चित शादियां, जहां धर्म की दीवारों को हटा एक हुए अलग-अलग धर्म के सेलेब्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 01 Jul 2019 04:47 PM IST
Shahrukh, Said and Ritesh wedding pics
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Shahrukh, Said and Ritesh wedding pics - फोटो : file photo
बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्हेें प्यार के लिए पापड़ बेलने पड़े। किसी ने शादी के लिए अपना धर्म बदला तो किसी को पेरेंट्स को मनाने में कई साल लग गए। इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर सैफ अली खान तक का नाम शामिल है। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बताते हैं जिनके धर्म एक दूसरे से अलग थे फिर वह लोग आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। 
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shahrukh khan gauri khan saif ali khan kareena kapoor khan aamir khan शाहरुख खान गौरी खान सैफ अली खान करीना कपूर
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