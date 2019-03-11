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Album: सायशा सहगल ने 17 साल बड़े एक्टर से रचाई शादी, नातिन को आशीर्वाद देने पहुंची सायरा बानो
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 11 Mar 2019 12:13 PM IST
दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और सायरा बानो (Saira Banu) की नातिन सायशा सहगल (Sayyeshaa Saigal) ने तमिल एक्टर आर्या से शादी कर ली। शादी हैदराबाद से हुई । शादी के फंक्शन में सायरा बानो भी शामिल हुईं ।
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