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Album: सायशा सहगल ने 17 साल बड़े एक्टर से रचाई शादी, नातिन को आशीर्वाद देने पहुंची सायरा बानो

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 11 Mar 2019 12:13 PM IST
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दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और सायरा बानो (Saira Banu) की नातिन सायशा सहगल (Sayyeshaa Saigal)  ने तमिल एक्टर आर्या से शादी कर ली। शादी हैदराबाद से हुई । शादी के फंक्शन में सायरा बानो भी शामिल हुईं । 
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