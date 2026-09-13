आकांक्षा चामोला: एक्ट्रेस ने हटाए गौरव खन्ना के फोटोज, सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो, एलिमनी पर क्या दिया जवाब?
Akanksha Chamola unfollowed Gaurav Khanna: आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रिश्तों का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक्ट्रेस ने एक्टर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है।
विस्तार
आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप में काफी मुश्किलें चल रही हैं। इसी बीच आकांक्षा ने पति गौरव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर की सारी फोटोज और रील्स भी अकाउंट से हटा दिये। जानें क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर एक आदर्श कपल की तरह दिखाई देते थे। मगर ‘लॉकअप 2’ में आकांक्षा ने कहा था कि वह और गौरव अलग हो रहे हैं। इसके बाद से ही फैंस के बीच दोनों का रिश्ता चर्चा का विषय बना हुई था। मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने एक्टर की फोटोज और रील्स भी अपने अकाउंट से हटा दिया।
एलिमनी की बातों पर दिया जवाब
पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह अफवाह चल रही थी कि आकांक्षा ने गौरव से तलाक के बदले 10 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग रखी है। मगर हाल ही में मैशेबल इंडिया को दिये इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा,'अगर मंगा होता और अगर मिल गया होता तो मैं यहां बैठती। अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं कब का ये देश छोड़ कर चली गई होती।’
आकांक्षा ने ‘लॉकअप सीजन 2’ मे किया खुलासा
- शो के दौरान आकांक्षा चमोला ने बताया था कि वह और गौरव खन्ना अलग हो रहे हैं।
- आकांक्षा और गौरव की शादी 2016 में हुई थी।
- उन्होंने ने यह भी बताया कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।
- हालांकि आकांक्षा ने यह भी कहा कि उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है।