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Hindi News ›   Entertainment ›   Akanksha Chamola has unfollowed Gaurav Khanna and removed his photos and reels from social media

आकांक्षा चामोला: एक्ट्रेस ने हटाए गौरव खन्ना के फोटोज, सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो, एलिमनी पर क्या दिया जवाब?

Sun, 13 Sep 2026 10:19 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Sun, 13 Sep 2026 10:19 PM IST
सार

Akanksha Chamola unfollowed Gaurav Khanna: आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रिश्तों का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक्ट्रेस ने एक्टर को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है।

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Akanksha Chamola has unfollowed Gaurav Khanna and removed his photos and reels from social media
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप में काफी मुश्किलें चल रही हैं। इसी बीच आकांक्षा ने पति गौरव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर की सारी फोटोज और रील्स भी अकाउंट से हटा दिये। जानें क्या है पूरा मामला? 

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सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो 

आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर एक आदर्श कपल की तरह दिखाई देते थे। मगर ‘लॉकअप 2’ में आकांक्षा ने कहा था कि वह और गौरव अलग हो रहे हैं। इसके बाद से ही फैंस के बीच दोनों का रिश्ता चर्चा का विषय बना हुई था। मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने एक्टर की फोटोज और रील्स भी अपने अकाउंट से हटा दिया।

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Akanksha Chamola has unfollowed Gaurav Khanna and removed his photos and reels from social media
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@akankshagkhanna

एलिमनी की बातों पर दिया जवाब

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर यह अफवाह चल रही थी कि आकांक्षा ने गौरव से तलाक के बदले 10 करोड़ रुपये की एलिमनी की मांग रखी है। मगर हाल ही में मैशेबल इंडिया को दिये इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा,'अगर मंगा होता और अगर मिल गया होता तो मैं यहां बैठती। अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते ना तो मैं कब का ये देश छोड़ कर चली गई होती।’

Akanksha Chamola has unfollowed Gaurav Khanna and removed his photos and reels from social media
आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना - फोटो : इंस्टाग्राम@GauravKhanna

आकांक्षा ने ‘लॉकअप सीजन 2’ मे किया खुलासा 

  • शो के दौरान आकांक्षा चमोला ने बताया था कि वह और गौरव खन्ना अलग हो रहे हैं। 
  • आकांक्षा और गौरव की शादी 2016 में हुई थी। 
  • उन्होंने ने यह भी बताया कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।
  • हालांकि आकांक्षा  ने यह भी कहा कि उनके और गौरव के बीच किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है। 
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