आकांक्षा चामोला: एक्ट्रेस ने हटाए गौरव खन्ना के फोटोज, सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो, एलिमनी पर क्या दिया जवाब?

आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना के रिलेशनशिप में काफी मुश्किलें चल रही हैं। इसी बीच आकांक्षा ने पति गौरव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर की सारी फोटोज और रील्स भी अकाउंट से हटा दिये। जानें क्या है पूरा मामला?

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सोशल मीडिया पर किया अनफॉलो आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर एक आदर्श कपल की तरह दिखाई देते थे। मगर ‘लॉकअप 2’ में आकांक्षा ने कहा था कि वह और गौरव अलग हो रहे हैं। इसके बाद से ही फैंस के बीच दोनों का रिश्ता चर्चा का विषय बना हुई था। मगर अब रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा ने गौरव को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने एक्टर की फोटोज और रील्स भी अपने अकाउंट से हटा दिया।