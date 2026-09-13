हनुमान अंश: निर्माता अनुप्रिया नागर ने साझा किया निर्माण का सफर, बोलीं- मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगाई

फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खूब लुभाया। इस वजह से बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने तगड़ी कमाई की। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर एक बातचीत में फिल्म के बारे में काफी कुछ कहा।

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क्या बोलीं ‘हनुमान अंश’ पर अनुप्रिया?

फिल्म ‘हनुमान अंश’ की निर्माता अनुप्रिया नागर ने एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘इस फिल्म का निर्माण तीन महिलाओं ने किया है, और मैं उनमें सबसे छोटी हूं। मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान टीम से जुड़ी। टीम ने मुझे बताया कि फिल्म बन चुकी है, लेकिन उनके पास पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगा दी क्योंकि मेरा इससे गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। यह मेरे लिए एक बहुत ही भावुक प्रोजेक्ट है। महाराजा जी (नीम करोली बाबा) ने लैरी ब्रिलियंट और स्टीव जॉब्स जैसे कई विदेशियों को प्रेरित किया, लेकिन भारत में बहुत कम लोग महाराजा जी के बारे में जानते हैं। मैं चाहती हूं कि लोग उनकी जीवन कहानी जानें और उनके आश्रम जाएं।’