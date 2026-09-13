हनुमान अंश: निर्माता अनुप्रिया नागर ने साझा किया निर्माण का सफर, बोलीं- मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगाई
Anupriya Nagar On Hanuman Ansh: फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। फिल्म की कथित निर्माता अनुप्रिया नागर ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के बारे में कई बातें साझा कीं।
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फिल्म ‘हनुमान अंश’ ने दर्शकों को सिनेमाघरों में खूब लुभाया। इस वजह से बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने तगड़ी कमाई की। फिल्म की निर्माता अनुप्रिया नागर एक बातचीत में फिल्म के बारे में काफी कुछ कहा।
क्या बोलीं ‘हनुमान अंश’ पर अनुप्रिया?
फिल्म ‘हनुमान अंश’ की निर्माता अनुप्रिया नागर ने एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘इस फिल्म का निर्माण तीन महिलाओं ने किया है, और मैं उनमें सबसे छोटी हूं। मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान टीम से जुड़ी। टीम ने मुझे बताया कि फिल्म बन चुकी है, लेकिन उनके पास पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगा दी क्योंकि मेरा इससे गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। यह मेरे लिए एक बहुत ही भावुक प्रोजेक्ट है। महाराजा जी (नीम करोली बाबा) ने लैरी ब्रिलियंट और स्टीव जॉब्स जैसे कई विदेशियों को प्रेरित किया, लेकिन भारत में बहुत कम लोग महाराजा जी के बारे में जानते हैं। मैं चाहती हूं कि लोग उनकी जीवन कहानी जानें और उनके आश्रम जाएं।’
अनुप्रिया ने कहा मैं निर्माता नहीं
आगे अपनी बातचीत में अनुप्रिया ने कहा, ‘यह भी एक गलत धारणा है कि पूरी फिल्म का निर्माण मैंने किया है, जो सच नहीं है। मैंने पूरे बजट का एक तिहाई हिस्सा ही दिया है। जी हां, हमने निवेश की गई राशि वसूल कर ली है और फिल्म अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। पूरी टीम का मानना है कि फिल्म की इतनी अच्छी सफलता महाराज जी का ही चमत्कार है…’
फिल्म ‘हनुमान अंश’ के बारे में
- फिल्म ‘हनुमान अंश’ बाबा नीम करौली पर आधारित फिल्म है।
- फिल्म का निर्देशन विशाल चतुर्वेदी ने किया है।
- ‘हनुमान अंश’ सिर्फ दो करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई फिल्म है।
- इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे में 10 लाख रुपये का कारोबार किया था।
- फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 210.37 करोड़ रुपये है।