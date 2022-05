Samrat Prithviraj: फिल्म के नए नाम के साथ जारी हुआ नया पोस्टर, इस दिन से शुरू होगी एडवांस बुकिंग

शेयर किए गए इस नए पोस्टर में अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर के अलावा अभिनेता संजय दत्त और सोनू सूद भी नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर में यह भी बताया गया है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कल यानी रविवार से शुरू हो रही है। ऐसे में इच्छुक दर्शक इसकी एडवांस बुकिंग 29 मई से कर सकेंगे। इस बारे में खुद फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार ने भी दी। अभिनेता ने नए पोस्टर को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है।





Fiercely courageous and a born warrior - Samrat Prithviraj Chauhan. Book your tickets tomorrow to watch this grand story! Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #SamratPrithviraj Chauhan with #YRF50 only at a theatre near you on 3rd June! pic.twitter.com/s6QjT2tAcH