ओटीटी रिलीज: 'जेलर 2' से 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' तक, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देंगी ये दिलचस्प फिल्में और सीरीज

'जेलर 2'

सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है। यह 15 अक्तूबर को रिलीज हुई थी। इसने शानदार प्रदर्शन किया है। अब यह ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। यह फिल्म 12 नवंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर दस्तक देगी। यह तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस फिल्म में मोहनलाल, ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ और विजय सेतुपति भी कैमियो रोल में हैं।