टीवी की पुरानी यादें हुईं ताजा: दिवाली पार्टी में रोनित और श्वेता को देख फैंस हुए नॉस्टैल्जिक; देखें तस्वीरें

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, शनिवार रात एकता कपूर ने दिवाली के मौके पर एक शानदार पार्टी रखी थी। इस पार्टी में टीवी और फिल्मी दुनिया के कई सितारे शामिल हुए। रोनित रॉय ने भी पार्टी की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं। इनमें श्वेता तिवारी के अलावा एकता कपूर, मनीष मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, शमिता शेट्टी और मनीष पॉल भी नजर आए।रोनित की पोस्ट में एक तस्वीर ऐसी भी है, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इसमें वह श्वेता तिवारी के गाल पर किस करते नजर आ रहे हैं। वहीं, एक दूसरी तस्वीर में दोनों एकता कपूर के साथ पोज देते दिख रहे हैं। अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में रोनित ने लिखा, 'पहली तस्वीर खास तौर पर प्रेरणा-बजाज के फैंस के लिए।'