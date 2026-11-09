दिवाली 2026: रणबीर-आलिया ने नए घर में मनाई पहली दिवाली, विक्की-कैट ने दिखाया बेटे का चेहरा; देखें तस्वीरें

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रविवार को आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इनमें एक तस्वीर बेहद खास है, जिसमें राहा अपने माता-पिता यानी आलिया और रणबीर के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं। एक दूसरी तस्वीर में राहा पंडित जी के हाथों रणबीर की कलाई पर मौली बंधवाती दिख रही हैं।बता दें कि आलिया, रणबीर और नीतू कपूर नवंबर 2025 में अपने नए घर कृष्णा राज बंगले में शिफ्ट हुए थे। 6 मंजिला इस आलीशान घर में नीतू कपूर के लिए भी एक अलग फ्लोर बनाया गया है। इसके अलावा, रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी और उनकी बेटी समारा कपूर के लिए भी यहां एक कमरा रखा गया है।कटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल ने खास अंदाज में दिवाली मनाई है। कपल ने रविवार को अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं और सोशल मीडिया पर अपने बेटे विहान के साथ अपनी पहली फैमिली फोटो शेयर की।बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने भी अपने घर पूजा अर्चना कर दिवाली मनाई। उन्होंने पूजा का वीडियो भी फैंस के साथ शेयर किया और लिखा, 'दिवाली खुशियां बांटने, अपनों के साथ वक्त बिताने और जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों को मनाने का त्योहार है। यह प्यारा सा त्योहार हर घर में खुशियां, अच्छी सेहत और सुख-समृद्धि लेकर आए। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।'एक्टर वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में वे ब्लैक कुर्ते में नजर आए। इसके साथ उन्होंने अपने परिवार की भी तस्वीर शेयर की जिनमें उनकी पत्नी और बेटी भी नजर आई।बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने अपने परिवार संग दिवाली मनाई। करीना ने खास तस्वीरें भी शेयर कीं, जिनमें उनके पिता रणधीर कपूर भी नजर आए। फोटोज के साथ करीना ने लिखा- 'जीना यहां, मरना यहां, मां और पापा के सिवाय, जाना कहां...सभी को हैप्पी दिवाली।'ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी दिवाली के मौके पर पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने अपनी तस्वीरों को इस दिवाली की कैमरा रोल की कुछ पसंदीदा यादें बताया। इसके साथ ही प्रियंका ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।तमन्ना भाटिया ने पूजा करते हुए और दोस्तों के साथ दिवाली मनाते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा 'दिवाली बुहत खास है। शुभ दीपावली।'एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी दिवाली की खास तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन भी लिखा। श्रद्धा ने लिखा- 'दिवाली 7 दिन की क्यों नहीं हो सकती?'अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिवाली की बधाई दी। कपल ने एक खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'थोड़ा और प्यार, थोड़ी और रोशनी और शुक्रगुजार होने के लिए ढेर सारी खुशियां। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।'बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान एक्टर पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए।एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। तस्वीरों में वे अपनी बहन श्वेता बच्चन के साथ फुलजड़ी जलाते नजर आ रहे हैं। एक फोटो में उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी नजर आईं।एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने पति आनंद आहूजा के साथ प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- 'दिवाली की रोशनी, थोड़ी सी चमक-धमक और वो शख्स, जिसे देखकर आज भी मेरे चेहरे पर शर्म से मुस्कान आ जाती है।'एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा और बच्चों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।'बिपाशा बसु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर ने भी दिवाली पूजन की तस्वीरें शेयर कीं। इन फोटोज में उनकी बेटी भी नजर आई।