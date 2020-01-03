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सलमान खान ने स्टार किड्स के साथ टेबल पर चढ़ किया डांस, नए साल की पार्टी की इनसाइड तस्वीरें वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 03 Jan 2020 02:25 PM IST
salman khan
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salman khan - फोटो : social media
नए साल पर कई बॉलीवुड सितारों ने अलग-अलग जगहों पर पार्टी की । इन सितारों की नया साल मनाते तस्वीरें भी सामने आई थीं । अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, शाहरुख खान, सोनम कपूर, सारा अली खान, रणबीर कपूर और वरुण धवन जैसे सितारों ने विदेश में नए साल का जश्न मनाया। वहीं सलमान खान ने अपने घर पर ही एंजॉय किया । सलमान खान की पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं । सलमान खान की इस पार्टी में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां पहुंची थीं । 
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salman khan
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salman khan
salman khan - फोटो : social media
salman khan party
salman khan party - फोटो : social media
salman khan party
salman khan party - फोटो : social media
salman khan party
salman khan party - फोटो : social media
salman khan
salman khan - फोटो : Social Media
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