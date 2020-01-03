सलमान खान ने स्टार किड्स के साथ टेबल पर चढ़ किया डांस, नए साल की पार्टी की इनसाइड तस्वीरें वायरल

{"_id":"5e0f0141beab9832b47a2595","slug":"salman-khan-new-year-party-inside-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0921\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0930 \u091a\u0922\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938, \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u0907\u0928\u0938\u093e\u0907\u0921 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan
- फोटो : social media
{"_id":"5e0f0141beab9832b47a2595","slug":"salman-khan-new-year-party-inside-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0921\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0930 \u091a\u0922\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938, \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u0907\u0928\u0938\u093e\u0907\u0921 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan party
- फोटो : social media
{"_id":"5e0f0141beab9832b47a2595","slug":"salman-khan-new-year-party-inside-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0921\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0930 \u091a\u0922\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938, \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u0907\u0928\u0938\u093e\u0907\u0921 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan party
- फोटो : social media
{"_id":"5e0f0141beab9832b47a2595","slug":"salman-khan-new-year-party-inside-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0921\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0930 \u091a\u0922\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938, \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u0907\u0928\u0938\u093e\u0907\u0921 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan party
- फोटो : social media
{"_id":"5e0f0141beab9832b47a2595","slug":"salman-khan-new-year-party-inside-photo-viral","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u0938\u094d\u091f\u093e\u0930 \u0915\u093f\u0921\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u091f\u0947\u092c\u0932 \u092a\u0930 \u091a\u0922\u093c \u0915\u093f\u092f\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938, \u0928\u090f \u0938\u093e\u0932 \u0915\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0940 \u0907\u0928\u0938\u093e\u0907\u0921 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan
- फोटो : Social Media