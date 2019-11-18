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सलमान खान की खास दोस्त यूलिया को बंदूक दिखा रहा था शख्स, गुस्से में आकर की खूब पिटाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 18 Nov 2019 02:49 PM IST
iulia vantur
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iulia vantur - फोटो : social media
सलमान खान की दोस्त यूलिया वंतूर जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। यूलिया अक्सर सलमान के साथ किसी न किसी समारोह में दिखाई देती हैं। हाल ही में यूलिया अपने एक वीडियो की वजह से चर्चा में अा गई हैं। इसमें यूलिया को एक शख्स बंदूक दिखा रहा है जिससे वो भड़क जाती हैं और उसकी जमकर पिटाई कर देती हैं । 
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salman khan iulia vantur
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iulia vantur
iulia vantur - फोटो : social media
Iulia Vantur
Iulia Vantur
iulia vantur
iulia vantur
iulia vantur
iulia vantur
Iulia Vantur
Iulia Vantur
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