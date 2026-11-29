{"_id":"6b0bb3fd31f545146d0a5557","slug":"salman-khan-sent-wishes-to-sooraj-barjatya-for-yeh-prem-mol-liya-ayushmann-khurrana-movie-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ये प्रेम मोल लिया: 'प्रेम की तरफ से ढेर सारा प्यार', सलमान खान ने दी सूरज बड़जात्या को बधाई, लिखा ये खास मैसेज","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



फिल्म की रिलीज के मौके पर सलमान खान ने भी अपने खास अंदाज में सूरज बड़जात्या और पूरी टीम को बधाई दी। उनका यह संदेश सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, बल्कि वर्षों पुराने रिश्ते और 'प्रेम' के किरदार से जुड़ी एक खास याद भी लेकर आया। विज्ञापन किसी भी फिल्म में अगर किरदार का नाम 'प्रेम' हो, तो उससे पहले बहुत से लोगों के जहन में सलमान खान का चेहरा आता है। सूरज बड़जात्या की फिल्मों में प्रेम बनकर सलमान ने ऐसा जादू चलाया कि यह किरदार उनकी पहचान बन गया। अब सूरज बड़जात्या की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में आयुष्मान खुराना 'प्रेम' बनकर दर्शकों के सामने आए हैं।

Trending Videos

सलमान ने लिखा खास नोट

सलमान खान ने फिल्म के लीड स्टार्स आयुष्मान खुराना और शरवरी का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'बधाई हो सूरज बाबू। ये प्रेम मोल लिया के बारे में काफी अच्छी बातें सुन रहा हूं। तुम्हारे प्रेम की तरफ से ढेर सारा प्यार।' सलमान ने इस पोस्ट में सूरज बड़जात्या, आयुष्मान खुराना, शरवरी और राजश्री फिल्म्स को भी टैग किया।



सलमान के इस खास संदेश पर फिल्म के लीड स्टार्स ने भी प्रतिक्रिया दी। आयुष्मान खुराना ने सलमान की स्टोरी को रीशेयर करते हुए 'ब्रदर' लिखा और हाथ जोड़ने और दिल वाले इमोजी शेयर किए। वहीं, शरवरी ने सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'सर! शुक्रिया।'

विज्ञापन

सूरज बड़जात्या की फिल्मों में सलमान का रहा है खास 'प्रेम'

सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने साथ में 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन..!', 'हम साथ-साथ हैं' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी फिल्मों में काम किया है। इन चारों फिल्मों में सलमान खान 'प्रेम' के किरदार में नजर आए और इस नाम को अपनी खास पहचान बना दिया।



अब सूरज बड़जात्या की नई फिल्म में आयुष्मान खुराना भी 'प्रेम' के किरदार में हैं। हालांकि, फैंस को अब भी सलमान खान और सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म 'प्रेम की शादी' का इंतजार है।

विज्ञापन