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दादा के नक्शे कदम पर चल रहे सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम, चौके-छक्के लगाते वीडियो हुआ वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Wed, 01 Jan 2020 03:46 PM IST
ibrahim ali khan
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ibrahim ali khan - फोटो : social media
सैफ अली खान के छोटे बेटे तैमूर को तो सब जानते हैं । अपनी क्यूटनेस की वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं । वहीं सैफ के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान भी किसी से कम नहीं हैं । इब्राहिम कभी अपने फोटोशूट तो कभी क्रिकेट खेलने को लेकर सुर्खियां बटोरते हैं । इब्राहिम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं । 
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saif ali khan
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सारा अली खान और इब्राहिम अली खान
सारा अली खान और इब्राहिम अली खान - फोटो : सोशल मीडिया
सारा अली खान और इब्राहिम अली खान
सारा अली खान और इब्राहिम अली खान - फोटो : सोशल मीडिया
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