Sai Pallavi: 'कश्मीरी पंडित-मॉब लिंचिंग' पर साई पल्लवी को मिल रहीं धमकियां, बजरंग दल ने कहा- माफी मांगो वरना...

Bajrangdal Vidyanagar Jilla Samyojak @akhilsindole ji & @AbhishekKurma Balopasama Kendra pramukh filed a case against Sai Pallavi at Sultanbazar PS 🚩@Sai_Pallavi92 apologize to whole country especially Kashmiri Hindus for your derogatory remarks or else it will get worse. pic.twitter.com/aIUc1THVG3