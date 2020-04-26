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डॉक्टरों पर हमला करने वालों को रवीना की फटकार और वरुण धवन ने की 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 26 Apr 2020 05:55 AM IST
Bollywood
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Bollywood - फोटो : Social Media
बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टरों पर हमले की वारदातें बढ़ गई हैं। पूरे देश में अब तक कई डॉक्टरों पर जानलेवा हमले से लेकर उनके साथ सामाजिक बहिष्कार तक की खबर सामने आ चुकी हैं। हालांकि सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हर तरह की मदद कर रही हैं। वहीं इनपर हो रहे हमले से बॉलीवुड की कई हस्तियां काफी नाराज हैं और हमला करने वालों की आलोचना कर चुकी हैं। 

डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर भड़कीं रवीना टंडन, अभिनेत्री ने अब लोगों से इस तरह की ये खास अपील

 
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