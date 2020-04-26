डॉक्टरों पर हमला करने वालों को रवीना की फटकार और वरुण धवन ने की 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों की मदद, पांच खबरें

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Amitabh Bachchan
- फोटो : Social Media
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Tarek Fataha and Javed Akhtar
- फोटो : Social Media
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Varun Dhawan
- फोटो : Instagram
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vidya balan
- फोटो : amar ujala