श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन ने लिखा- टैलेंटेड और खूबसूरत रश्मिका मंदाना को जन्मदिन की शुभकामनाएं। #थलापति 66 में आपका स्वागत है। बता दें कि रश्मिका मंदाना, थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म 'थलापति 66' में नजर आने वाली हैं। थलापति विजय की ये 66वीं फिल्म होगी, जिसमें रश्मिका लीड रोल में दिखाई देंगी। दोनों की इस फिल्म को लेकर फैंस भी काफी बेताब हैं।

