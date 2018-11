View this post on Instagram

📷 | Newlyweds Ranveer Singh And Deepika Padukone spotted at the airport back from Italy post their wedding 💗 #MrandMrsDeepveer OMG the paps 😱😱😱 #deepveer #ranveersingh #deepikapadukone #deepveernews من مطار مومباي الان بمووت مل هالصحافة اجت لاستقبالهم ع فكرة رانو 😭عم يحمي زوجته