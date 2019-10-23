रणबीर-आलिया की शादी के नकली कार्ड पर आया मां का बयान, मुकेश भट्ट बोले- 'पूरे देश से कॉल आ रही है'

{"_id":"5daffb8f8ebc3e93d76c62b9","slug":"ranbir-kapoor-and-alia-bhatt-fake-wedding-card-viral-soni-razdan-and-mukesh-bhatt-react-on-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0923\u092c\u0940\u0930-\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u093e \u092e\u093e\u0902 \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u092d\u091f\u094d\u091f \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0915\u0949\u0932 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Soni Razdan, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt
- फोटो : amar ujala
{"_id":"5daffb8f8ebc3e93d76c62b9","slug":"ranbir-kapoor-and-alia-bhatt-fake-wedding-card-viral-soni-razdan-and-mukesh-bhatt-react-on-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0923\u092c\u0940\u0930-\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u093e \u092e\u093e\u0902 \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u092d\u091f\u094d\u091f \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0915\u0949\u0932 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
wedding card
- फोटो : social media
{"_id":"5daffb8f8ebc3e93d76c62b9","slug":"ranbir-kapoor-and-alia-bhatt-fake-wedding-card-viral-soni-razdan-and-mukesh-bhatt-react-on-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0923\u092c\u0940\u0930-\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u093e \u092e\u093e\u0902 \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u092d\u091f\u094d\u091f \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0915\u0949\u0932 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
alia bhatt
- फोटो : social media
{"_id":"5daffb8f8ebc3e93d76c62b9","slug":"ranbir-kapoor-and-alia-bhatt-fake-wedding-card-viral-soni-razdan-and-mukesh-bhatt-react-on-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0923\u092c\u0940\u0930-\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u093e \u092e\u093e\u0902 \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u092d\u091f\u094d\u091f \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0915\u0949\u0932 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
Ayan Mukerji, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor
- फोटो : file photo
{"_id":"5daffb8f8ebc3e93d76c62b9","slug":"ranbir-kapoor-and-alia-bhatt-fake-wedding-card-viral-soni-razdan-and-mukesh-bhatt-react-on-this","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0930\u0923\u092c\u0940\u0930-\u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u0915\u0940 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0928\u0915\u0932\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0921 \u092a\u0930 \u0906\u092f\u093e \u092e\u093e\u0902 \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u092e\u0941\u0915\u0947\u0936 \u092d\u091f\u094d\u091f \u092c\u094b\u0932\u0947- '\u092a\u0942\u0930\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0938\u0947 \u0915\u0949\u0932 \u0906 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
alia bhatt
- फोटो : social media