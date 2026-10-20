रामायण: लॉस एंजिल्स प्रीमियर में शामिल होगा मार्वल का ये एक्टर, पहनना होगा पारंपरिक भारतीय कपड़े; जानें मामला

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फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेडपूल एंड वूल्वरिन के अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स फिल्म की रिलीज से पहले रखी गई एक खास स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। इस प्रीमियर को दिवाली की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मेहमानों से लाल रंग के पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर आने को कहा गया है। रयान रेनॉल्ड्स को भी इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा।रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्क्रीनिंग लॉस एंजिल्स में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में होगी। फिल्म को 3डी में दिखाया जाएगा। इस खास स्क्रीनिंग में करीब 945 मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें हॉलीवुड की कई हस्तियां और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे।