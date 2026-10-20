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बॉलीवुड की विजयादशमी: करीना बोलीं- हमेशा अच्छाई ही जीतती है, अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स ने ऐसे दी दशहरे की बधाई

Tue, 20 Oct 2026 03:59 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 20 Oct 2026 03:59 PM IST
सार

Celebs Wish On Vijayadashami: विजयादशमी (दशहरा) के अवसर पर फिल्म जगत की हस्तियों ने फैंस को शुभकामनाएं दीं हैं। सेलेब्स ने इस त्योहार के जरिए सत्य और धर्म के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है।
 

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Anil Kapoor to Kareena Kapoor and Allu Arjun Bollywood and south celebs wish on Vijayadashami
सेलेब्स की विजयादशमी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयादशमी (दशहरा) बड़े ही धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सिनेमा जगत भी इसमें पीछे नहीं है। कई सेलेब्स ने इस खास मौके पर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को बधाई दी है। आइए एक नजर डालते हैं।
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सनी देओल
सनी देओल ने इंस्टा स्टोरी पर धनुष और बाण का एक ग्राफिक शेयर किया है। इसके ऊपर उन्होंने लिखा 'दशहरा की शुभकामनाएं'।

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अनिल कपूर
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर दशहरा मना रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राम की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'



करीना कपूर
करीना कपूर खान ने भी अपने फैंस को दिलचस्प अंदाज में दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'यह याद दिलाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दशहरा की शुभकामनाएं।'



शिल्पा शेट्टी
बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दशहरा मना रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राम की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'



नेहा शर्मा 
अभिनेत्री नेहा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बुराई पर अच्छाई की जीत आपके घर को रोशनी से, आपके दिल को शांति से और आपके जीवन को उम्मीदों से भर दे। आप सभी को दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। दशहरा की हार्दिक बधाई।'



अल्लू अर्जून
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपने फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से राम, रावण का वध कर रहे हैं। इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'

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