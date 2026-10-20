बॉलीवुड की विजयादशमी: करीना बोलीं- हमेशा अच्छाई ही जीतती है, अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स ने ऐसे दी दशहरे की बधाई

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर दशहरा मना रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राम की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'करीना कपूर खान ने भी अपने फैंस को दिलचस्प अंदाज में दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'यह याद दिलाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दशहरा की शुभकामनाएं।'बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी दशहरा मना रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राम की एक तस्वीर पोस्ट की है। इस पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'अभिनेत्री नेहा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'बुराई पर अच्छाई की जीत आपके घर को रोशनी से, आपके दिल को शांति से और आपके जीवन को उम्मीदों से भर दे। आप सभी को दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। दशहरा की हार्दिक बधाई।'साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी अपने फैंस को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से राम, रावण का वध कर रहे हैं। इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा 'दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।'