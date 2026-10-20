दलेर मेहंदी वायरल वीडियो विवाद: मीका के बाद सिंगर के समर्थन में उतरे कपिल शर्मा, बताया वायरल वीडियो का सच?

मीका सिंह ने इससे पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, 'मैंने खबर देखी। आप लोगों ने यह बात फैला दी कि दलेर मेहंदी शराब पीकर गा रहे थे और उनसे गाया नहीं जा रहा था। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि वह पिछले 30 साल से सुपरस्टार हैं। क्या आपने कभी उनके हाथ में शराब का गिलास देखा है? क्या आपने उनकी बर्थडे पार्टी में शराब बहते हुए देखी है? नहीं, आपने ऐसा नहीं देखा। जब आपने देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था?'मीका सिंह ने बताया कि हाल ही में दलेर मेहंदी की एक बड़ी सर्जरी हुई है। उन्होंने कहा, 'हाल ही में उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वहां पे बहुत कमाल के मंत्री थे, स्टेज पर आये और झाड़ दिया 'आपसे गया नहीं जा रहा, मत गाओ, हमसे पैसे के लिए'... मान लिया, सही बोले। पर ये मत बोलो शराब पीकर गा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक बंदा बोल दे 'हमने दलेर को शराब पीते हुए देखा है', तो मैं गाना ही छोड़ दूंगा।'