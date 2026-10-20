टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंचे मंत्री आशीष शेलार, फायरिंग की घटना के बाद जाना हाल; तीन आरोपी मुंबई रवाना

फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने अभिनेता का हालचाल जाना और उनके जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं, इस मामले में राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को मुंबई पुलिस अपनी हिरासत में लेकर मुंबई रवाना हो गई है।

महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में टाइगर काले रंग की बनियान पहने नजर आ रहे हैं। वह शेलार और वहां मौजूद अन्य लोगों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं।तस्वीरें शेयर करते हुए आशीष शेलार ने लिखा, 'जुहू में हुई दुर्भाग्यपूर्ण फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। हमारे समाज में हिंसा की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें हिम्मत मिले और वह जल्द ठीक हों, यही कामना करता हूं।'

तीन आरोपियों को मुंबई लेकर जा रही पुलिस

इस बीच, टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को मुंबई पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। स्थानीय अदालत ने पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की टीम आरोपियों को आगे की जांच के लिए मुंबई लेकर जा रही है।



मुंबई पहुंचने के बाद आरोपियों से विस्तार से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें आरोपियों की क्या भूमिका थी।