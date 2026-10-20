{"_id":"6ad72a4960047335200eba8c","slug":"tiger-shroff-firing-case-what-did-suniel-shetty-say-about-the-attack-on-tiger-shroff-lawrence-gang-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुनील शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर क्या कहा?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

अभिनेता सुनील शेट्टी ने टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर हैरानी जताई। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, "पूरी दुनिया टाइगर और जैकी दादा से प्यार करती है। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। यह नहीं होना चाहिए था। टाइगर खेल और एक्सरसाइज पर इतना ध्यान देते हैं, नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था।'



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