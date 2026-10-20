{"_id":"6ad75b4d72d9cb3abf0eed60","slug":"deepika-padukone-and-ranveer-singh-become-parents-second-time-share-photo-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"देवी पादुकोण सिंह: रणवीर-दीपिका ने किया दुआ की बहन का नामकरण, साझा की छोटी बेटी की पहली तस्वीर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह महीने भर पहले दूसरी बार माता-पिता बने थे। अब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का नामकरण किया है। दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसमें उनकी दोनों बेटियां नजर आ रही हैं। इसके कैप्शन में लिखा है 'देवी पादुकोण सिंह'। खास बात यह है कि दशहरा के दिन कपल ने अपनी बेटी का नामकरण किया है और उसे 'देवी पादुकोण सिंह' नाम दिया है।

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सेलेब्स दे रही प्रतिक्रिया

दीपिका पादुकोण की पोस्ट आते ही फैंस ने कपल को बधाई देनी शुरू कर दी है। फैंस के अलावा सेलेब्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। मृणाल ठाकुर, शरवरी वाघ और भूमि पेडनेकर ने दीपिका की पोस्ट पर दिल वाले इमोजी कमेंट किए हैं। वहीं हर्षदीप कौर ने लिखा 'दिल खुश हो गया देख कर। आप पर ईश्वर की कृपा हो।'



दीपिका पादुकोण की पोस्ट आते ही फैंस ने कपल को बधाई देनी शुरू कर दी है। फैंस के अलावा सेलेब्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। मृणाल ठाकुर, शरवरी वाघ और भूमि पेडनेकर ने दीपिका की पोस्ट पर दिल वाले इमोजी कमेंट किए हैं। वहीं हर्षदीप कौर ने लिखा 'दिल खुश हो गया देख कर। आप पर ईश्वर की कृपा हो।'

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क्यों खास है दीपिका की बेटी का नाम?

दशहरे के मौके पर अपनी बेटी का नाम बताना इस घोषणा को और भी खास बनाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार देवी शक्ति का सम्मान करने का भी अवसर है। भारतीय संस्कृति में ‘देवी’ नाम का विशेष महत्व है। यह नाम ईश्वर के दिव्य स्वरूप, शक्ति, सुंदरता, गरिमा और नारी शक्ति का प्रतीक है।

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कब हुआ दीपिका की दूसरी बेटी का जन्म?

बता दें कि दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह ने 19 सितंबर को अपनी दूसरी बेटी का स्वागत किया था। इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने खुद एक पोस्ट साझा करके दी थी। इस पोस्ट में उनकी बेटी के पैरों के निशान बने हुए थे। साथ ही लिखा था, 'बेबी गर्ल का स्वागत है... 19/09/2026'।