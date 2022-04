RRR: 'आरआरआर' की सफलता से खुश हुए भल्लालदेव, राजामौली की तारीफों के बांधे पुल

राणा दग्गुबाती ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर एस एस राजामौली की तारीफ की है। जिसके बाद ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। अभिनेता ने कहा- 'वन इंडिया वन सिनेमा' एक सपना था कि जब तक एक शख्स साथ नहीं थे...कैप्टन इसी के साथ आपने फिर से इस सपने को साकार किया है...एस एस राजामौली की टीम 'आरआरआर'...तुम्हें सैल्यूट करता हूं। राणा दग्गुबाती की इस पोस्ट पर फैंस के भी खूब कमेंट्स आ रहे हैं।

“ONE INDIA ONE CINEMA” was a wishful dream till one man came along and said this is what it looks like!! Capitan you’ve done it again!!🔥🔥🔥🔥 @ssrajamouli and team #RRR. I salute you!! @tarak9999 @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/JGR1zOsDLP