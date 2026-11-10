नीतू कपूर: 21 की उम्र में थीं करोड़ों की मालकिन, शादी के बाद छोड़ी एक्टिंग; पति के निधन के बाद क्यों की वापसी?

अभिनेत्री नीतू कपूर बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में से रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड एक्टर की थी। इसके बाद लीड एक्ट्रेस के रुप में डेब्यू पर दर्शकों के दिलों में राज किया। 21 साल की उम्र तक वह एक मर्सिडीज कार की मालकिन भी बन चुकी थीं। हाल ही में एक बातचीत में उन्होंने करियर के पीक पर फिल्मी दुनिया छोड़ने पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

विज्ञापन

नीतू ने क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री?

नीतू कपूर बीते दिनों कर्ली टेल्स नाम के एक पॉडकास्ट में पहुंची थीं। वहां उन्होंने बातचीत में कहा, ‘15 साल की उम्र तक, मेरे पास लगभग पांच प्रॉपर्टी और एक मर्सिडीज थी। मुझे मुख्य भूमिकाओं के ऑफर मिलने शुरू हुए, तब मैं आठवीं कक्षा में थीं। इंडस्ट्री में आने के बाद मैं कभी वापस स्कूल नहीं जा सकी।’