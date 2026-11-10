दिवाली 2026: यश ने फैंस को कहा धन्यवाद, शाहिद-मीरा ने साझा की बच्चों की तस्वीर; सेलेब्स ने यूं मनाया त्योहार

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किसी ने परिवार के साथ त्योहार मनाते हुए खास पलों को साझा किया, तो किसी ने अपने ट्रेडिशनल लुक और शानदार अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया। सितारों की इन तस्वीरों पर फैंस भी खूब प्यार लुटा रहे हैं।

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दिवाली का त्योहार भले ही बीत गया हो, लेकिन बॉलीवुड सितारों के बीच इसकी रौनक अब भी बरकरार है। त्योहार के एक दिन बाद भी सितारे सोशल मीडिया पर अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की खूबसूरत झलकियां साझा की, जिसमें अनन्या, मीरा कपूर, करीना कपूर से लेकर कई सितारें शामिल हैं।