रामायण: ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाई फिल्म, दूसरे दिन हुई कितनी कमाई? क्या वीकेंड पर छू पाएगी 500 करोड़ का आंकड़ा

1 of 6 रामायण कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। भारत में इसने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं यह फिल्म दुनियाभर में भी अच्छी कमाई कर रही है।

Trending Videos

2 of 6 रामायण - फोटो : यूट्यूब

3 of 6 रामायण - फोटो : सोशल मीडिया

'रामायण: पार्ट 1' ने बनाया रिकॉर्ड

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी अभिनीत 'रामायण: पार्ट 1' उन फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है, जिन्होंने रिलीज के दो दिनों के भीतर या उससे पहले ही वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सूची में 'पठान', 'आरआरआर', 'पुष्पा 2', 'जेलर 2' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्में भी शामिल हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 'रामायण' - फोटो : अमर उजाला

भारत में कितना हुआ कलेक्शन?

भारत में 'रामायण: पार्ट 1' की कमाई का बड़ा हिस्सा हिंदी मार्केट से आया है। केवल दूसरे दिन ही 19859 शोज से फिल्म ने 35.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की। शुक्रवार को कन्नड़ वर्जन से 5.15 करोड़ रुपये, तेलुगु से 4.75 करोड़ रुपये, तमिल से 1.50 करोड़ रुपये और मलयालम वर्जन से 1.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई। दो दिनों के बाद 'रामायण: पार्ट 1' ने भारत में 134.80 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाए हैं, जबकि नेट कलेक्शन 112.90 करोड़ रुपये रहा है।

विज्ञापन

5 of 6 'रामायण' - फोटो : अमर उजाला