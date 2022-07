Pathaan Motion Poster: फिल्म 'पठान' से सामने आया दीपिका पादुकोण का पहला लुक, एक्शन अवतार में नजर आईं अभिनेत्री

इससे पहले शाहरुख खान ने अपने लुक का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा था, '30 साल....आपका प्यार और मुस्कान अनंत है। चलिए अब 'पठान' की बात करते हैं। यह फिल्म 25 जनवरी, 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हो रही है।'

30 yrs and not counting cos ur love & smiles have been infinite. Here’s to continuing with #Pathaan.



Celebrate #Pathaan with #YRF50 on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. @deepikapadukone | @TheJohnAbraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/tmLIfQfwUh