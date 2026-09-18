डोमिनिक संगमा: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता निर्माता पर ईटानगर में हमला; पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

कौन हैं डोमिनिक संगमा?

डोमिनिक संगमा भारतीय सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे नेशनल अवॉर्ड विजेता फिल्ममेकर और एजुकेटर हैं। वे अरुणाचल प्रदेश में FTII के जोटे कैंपस में फैकल्टी सदस्य भी हैं। वे गारो भाषा के मशहूर फिल्म निर्माता हैं। संगमा मेघालय समेत पूर्वोत्तर भारत के सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी चर्चित फिल्मों की बात करें तो 'मा-अमा' और 'रैप्चर' इनमें शामिल हैं।