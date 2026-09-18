रणवीर सिंह: लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे 'धुरंधर' एक्टर; 'प्रलय' की शूटिंग के बीच लिया बप्पा का आशीर्वाद
Ranveer Singh Visits Lalbaugcha Raja: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'प्रलय' में व्यस्त हैं। इस बीच वे कल बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
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फिल्म 'धुरंधर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने वाले एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों आगामी फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बीच समय निकालकर वे मुंबई के प्रसिद्ध लाला बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया।
रणवीर ने बप्पा के दरबार में टेका माथा
रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें लाला बाग के राजा के दरबार में देखा जा सकता है। अभिनेता ने बप्पा के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद वे फैंस से भी रूबरू हुए।