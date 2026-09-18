रणवीर सिंह: लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे 'धुरंधर' एक्टर; 'प्रलय' की शूटिंग के बीच लिया बप्पा का आशीर्वाद

रणवीर ने बप्पा के दरबार में टेका माथा

रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें लाला बाग के राजा के दरबार में देखा जा सकता है। अभिनेता ने बप्पा के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद वे फैंस से भी रूबरू हुए।

