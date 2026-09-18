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Hindi News ›   Entertainment ›   Ranveer Singh visited iconic Lalbaugcha Raja To Seek Blessings offer prayers amid upcoming Movie Pralay Shoot

रणवीर सिंह: लाल बाग के राजा के दरबार पहुंचे 'धुरंधर' एक्टर; 'प्रलय' की शूटिंग के बीच लिया बप्पा का आशीर्वाद

Fri, 18 Sep 2026 08:45 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 18 Sep 2026 08:45 AM IST
सार

Ranveer Singh Visits Lalbaugcha Raja: अभिनेता रणवीर सिंह अपनी आगामी फिल्म 'प्रलय' में व्यस्त हैं। इस बीच वे कल बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे।

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Ranveer Singh visited iconic Lalbaugcha Raja To Seek Blessings offer prayers amid upcoming Movie Pralay Shoot
रणवीर सिंह ने किए लाल बाग के राजा के दर्शन - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
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फिल्म 'धुरंधर' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने वाले एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों आगामी फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बीच समय निकालकर वे मुंबई के प्रसिद्ध लाला बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया। 

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Ranveer Singh visited iconic Lalbaugcha Raja To Seek Blessings offer prayers amid upcoming Movie Pralay Shoot
रणवीर सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

रणवीर ने बप्पा के दरबार में टेका माथा
रणवीर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्हें लाला बाग के राजा के दरबार में देखा जा सकता है। अभिनेता ने बप्पा के दर्शन कर प्रार्थना की। इसके बाद वे फैंस से भी रूबरू हुए। 
 

 

 

 

 

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