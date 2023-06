क्रिसन को संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था। अभिनेत्री को ड्रग्स केस के गंभीर आरोप में फंसाया गया था। क्रिसन को एक अप्रैल को शारजाह हवाई अड्डे पर गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद परिवार वालों ने अभिनेत्री को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी।





Maharashtra | Mumbai Crime Branch filed a 1,514-page charge sheet in a Mumbai court against two accused, Anthony Paul and Rajesh Damodar Bobate alias Ravi, who framed Bollywood actress Chrisann Pereira in a drug case in Dubai. The police in its charge sheet said that the arrested…