पांच खबरें: फिल्म ईशो पर दायर की गई याचिका कोर्ट ने की खारिज और ट्रोलिंग का शिकार हुई कंगना रणौत ने दी प्रतिक्रिया

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म ईशो पर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए क्रिश्चियन एसोसिएशन ने याचिका को कोर्ट में दायर किया था। कई क्रिश्चियन लोगों ने इस फिल्म को बंद करने की मांग की थी।उनका कहना था कि फिल्म उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रही है। इस कारण इसे कोर्ट जल्द से जल्द रिलीज होने से पहले बैन करे। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक बेंच का गठन किया गया, जिसने क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा दायर की गई इस याचिका को रद्द कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का जब पोस्टर रिलीज हुआ था। उसके बाद से ही इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। उस दौरान रिलीज किए गए इस पोस्टर की टैगलाइन पर "Not from the Bible" लिखा हुआ था। अर्थात ये बाइबल से नहीं है।