द कपिल शर्मा शो: कपिल के शो में हुई सुमोना चक्रवर्ती की एंट्री, दर्शकों को मिलने वाला है बड़ा सरप्राइज

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: विजयाश्री गौर Updated Fri, 13 Aug 2021 06:06 PM IST

कपिल शर्मा अपनी टीम के साथ एक बार फिर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' लेकर दर्शकों के सामने हाजिर होने वाले हैं। इस शो को लेकर कई जानकारी सामने आ चुकी है। द कपिल शर्मा शो ( The Kapil Sharma Show) में पहले मेहमान अक्षय कुमार हैं जो फिल्म 'बेलबॉटम' के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो में पहुंचे। खबरों की मानें तो शो का प्रसारण 23 अगस्त से हो सकता है। वहीं दर्शकों को एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। दरअसल शो में सुमोना चक्रवर्ती की भी वापसी हो रही है।



अलग अवतार में नजर आएंगी सुमोना



बता दें कि जब कपिल शर्मा ने अपने टीम के साथ तस्वीर साझा की थी तो उसमें सुमोना कहीं नजर नहीं आई थीं। इसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सुमोना को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं अब इन सारी अफवाहों पर विराम लग गया है। दरअसल हाल ही में सुमोना ने 'भुज:द प्राइड ऑफ इंडिया'( Bhuj The Pride of India) की टीम के साथ शूटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेट की तस्वीरें भी साझा कीं और फैंस को बता दिया कि वो भी इस शो का हिस्सा बनने वाली हैं।