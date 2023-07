अभिनेत्री ने अब सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग के बाद चुप्पी तोड़ी है और सफाई पेश की है। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं केवल शिक्षा और इसके महत्व के बारे में बात कर रही थी। मेरा इरादा किसी भी राजनीतिक नेता को नीचा दिखाना नहीं था। हमारे पास कुछ महान नेता हैं, जो देश को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं।''

I was merely making a point about education and its importance. My intention was not to demean any political leaders, we have some great leaders who are guiding the country on the right path.