फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie

बॉक्स ऑफिस: सातवें रविवार भी ‘हनुमान अंश’ का दबदबा; दर्शकों के लिए तरसे करीना-कुणाल, हॉलीवुड फिल्म ने पछाड़ा

Mon, 21 Sep 2026 08:40 AM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Mon, 21 Sep 2026 08:40 AM IST
सार

Hanuman Ansh Box office collection: रविवार को जहां करीना कपूर की ‘दायरा’ और कुणाल खेमू की ‘वाइब’ दर्शकों के लिए तरसती रही। वहीं हॉलीवुड फिल्म 'रेसिडेंट ईविल' इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ी। वहीं सातवें हफ्ते में चल रही 'हनुमान अंश' ने इस रविवार भी सबसे बेहतर कमाई की। 

विज्ञापन
hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
फिल्म हनुमान अंश और वाइब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फिल्म 'हनुमान अंश' का क्रेज दर्शकों के बीच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रिलीज के सातवें हफ्ते में चल रही यह फिल्म हालिया रिलीज हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ रही है। दूसरी तरफ 'मिर्जापुर द मूवी' भी बेहतर कमाई कर रहे है। जानिए इस रविवार कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का कमाई का हिसाब-किताब?
विज्ञापन

hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
दायरा - फोटो : सोशल मीडिया
रविवार को भी ‘दायरा’ को नहीं मिले दर्शक
करीना कपूर और पृथ्वीराज अभिनीत फिल्म दायरा की शुरुआत तो खराब रही। फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को मात्र 1 करोड़ का बिजनेस किया। शनिवार को इसने थाेड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.75 करोड़ कमाए। रविवार को भी इसने शनिवार के बराबर ही 1.75 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह तीन दिनों में इसने कुल 4.50 करोड़ रुपये कमाए।
मेघना गुलजार निर्देशित इस फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन एक केस सॉल्व करते नजर आ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
फिल्म 'वाइब' - फोटो : इंस्टाग्राम- @kunalkemmu
कुणाल की ‘वाइब’ का प्रदर्शन फिर भी बेहतर
  • कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वाइब’ का प्रदर्शन ‘दायरा’ से बेहतर है। 
  • पहले दिन इसने 1 करोड़ 70 लाख रुपये का ठीक ठाक बिजनेस किया था। 
  • दूसरे दिन फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए। 
  • वहीं तीसरे दिन इसने 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 
  • इस तरह फिल्म की कुल कमाई 7.45 करोड़ हो गई है।
  • फिल्म का निर्देशन भी कुणाल ने ही किया है। इसमें उनके अलावा प्रीति जिंटा भी अहम रोल में नजर आ रही हैं।
विज्ञापन

hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
रेसिडेंट ईविल - फोटो : एक्स
‘रेसिडेंट ईविल’ ने बॉलीवुड को पछाड़ा
अब बात करें हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट ईविल की तो इसने दोनों ही दिन नई रिलीज हुई इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों को कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया। पहले दिन इसने 2.60 करोड़ कमाए। दूसरे दिन शनिवार को 3.35 करोड़। तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने 3.65 रुपये का कारोबार किया। इस तरह तीन दिनों में इस फिल्म की कमाई ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को पीछे छोड़ते हुए 9.60 करोड़ रुपये हो चुकी है।
 

hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : यूट्यूब
तीसरे रविवार भी जारी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल
  • पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। 
  • फिल्म ने पहले हफ्ते 146 और दूसरे हफ्ते में 55 करोड़ रुपये कमाए। 
  • इसके बाद शुक्रवार को इसने 2.75 करोड़ और शनिवार को 4.50 करोड़ रुपये कमाए। 
  • रविवार को फिल्म ने कुल 5 करोड़ का कलेक्शन किया।
  • 17 दिनों में इसने कुल 215.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

hanuman ansh box office collection on sunday kareena kapoor daayra and vibe with mirzapur the movie
हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब
नहीं थमी 'हनुमान अंश' की कमाई  
फिल्म 'हनुमान अंश' रिलीज के 45 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई है। फिर से इसकी कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला है। छठे हफ्ते फिल्म ने 80 करोड़ का कारोबार किया। शुक्रवार को 5 करोड़, शनिवार को 9.75 करोड़ और रविवार को खबर लिखे जाने तक 13.75 करोड़ रुपये कमाए। कुल मिलाकर फिल्म ने अब तक 271.88 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

हनुमान अंश की कमाई अब तक
  • पहले हफ्ते - 1.08 करोड़
  • दूसरे हफ्ते - 40 लाख
  • तीसरे हफ्ते - 10.40 करोड़
  • चौथे हफ्ते - 61 करोड़
  • पांचवे हफ्ते - 90.25 करोड़
  • छठे हफ्ते - 80.25 करोड़
  • सातवें हफ्ते - 28.50 करोड़ (कमाई जारी है)
  • कुल - 271.88 करोड़ (कमाई जारी है)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed