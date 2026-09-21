बॉक्स ऑफिस: सातवें रविवार भी ‘हनुमान अंश’ का दबदबा; दर्शकों के लिए तरसे करीना-कुणाल, हॉलीवुड फिल्म ने पछाड़ा

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विज्ञापन फिल्म 'हनुमान अंश' का क्रेज दर्शकों के बीच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रिलीज के सातवें हफ्ते में चल रही यह फिल्म हालिया रिलीज हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ रही है। दूसरी तरफ 'मिर्जापुर द मूवी' भी बेहतर कमाई कर रहे है। जानिए इस रविवार कैसा रहा बॉक्स ऑफिस का कमाई का हिसाब-किताब?

रविवार को भी ‘दायरा’ को नहीं मिले दर्शक

करीना कपूर और पृथ्वीराज अभिनीत फिल्म दायरा की शुरुआत तो खराब रही। फिल्म ने पहले दिन शुक्रवार को मात्र 1 करोड़ का बिजनेस किया। शनिवार को इसने थाेड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1.75 करोड़ कमाए। रविवार को भी इसने शनिवार के बराबर ही 1.75 करोड़ का कारोबार किया। इस तरह तीन दिनों में इसने कुल 4.50 करोड़ रुपये कमाए।

मेघना गुलजार निर्देशित इस फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन एक केस सॉल्व करते नजर आ रहे हैं।

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कुणाल की ‘वाइब’ का प्रदर्शन फिर भी बेहतर कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वाइब’ का प्रदर्शन ‘दायरा’ से बेहतर है।

पहले दिन इसने 1 करोड़ 70 लाख रुपये का ठीक ठाक बिजनेस किया था।

दूसरे दिन फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए।

वहीं तीसरे दिन इसने 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

इस तरह फिल्म की कुल कमाई 7.45 करोड़ हो गई है।

फिल्म का निर्देशन भी कुणाल ने ही किया है। इसमें उनके अलावा प्रीति जिंटा भी अहम रोल में नजर आ रही हैं।

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‘रेसिडेंट ईविल’ ने बॉलीवुड को पछाड़ा

अब बात करें हॉलीवुड फिल्म रेसिडेंट ईविल की तो इसने दोनों ही दिन नई रिलीज हुई इन दोनों बॉलीवुड फिल्मों को कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया। पहले दिन इसने 2.60 करोड़ कमाए। दूसरे दिन शनिवार को 3.35 करोड़। तीसरे दिन रविवार को फिल्म ने 3.65 रुपये का कारोबार किया। इस तरह तीन दिनों में इस फिल्म की कमाई ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को पीछे छोड़ते हुए 9.60 करोड़ रुपये हो चुकी है।



तीसरे रविवार भी जारी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अभिनीत फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' भी बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है।

फिल्म ने पहले हफ्ते 146 और दूसरे हफ्ते में 55 करोड़ रुपये कमाए।

इसके बाद शुक्रवार को इसने 2.75 करोड़ और शनिवार को 4.50 करोड़ रुपये कमाए।

रविवार को फिल्म ने कुल 5 करोड़ का कलेक्शन किया।

17 दिनों में इसने कुल 215.70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।