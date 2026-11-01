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दिलजीत दोसांझ: 'मुद्दई लाख बुरा चाहे...', सिंगर ने दिखाई दिल्ली कॉन्सर्ट की झलकियां; फैंस को लेकर कही ये बात
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Sun, 01 Nov 2026 08:41 AM IST
सार
Diljit Dosanjh: अभिनेता-सिंगर का 'ऑरा इंडिया टूर' के तहत दिल्ली में कॉन्सर्ट हुआ।
उन्होंने दिल्ली के फैंस के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है।
इसमें उन्होंने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। फैंस इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
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दिलीजत दोसांझ
- फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
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अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ ने दिल्ली से अपना 'ऑरा इंडिया टूर' शुरू कर दिया है। इस टूर के तहत उनका सबसे पहला कॉन्सर्ट जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इस कॉन्सर्ट में भारी भीड़ जमा हुई। यहां कई खूबसूरत पल देखने को मिले। दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट की कई तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने इसके साथ एक पोस्ट लिखी है।
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दिलजीत दोसांझ
- फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
दिलजीत की पोस्ट में क्या है?
सिंगर ने जो पोस्ट शेयर की है उसमें कई शानदार तस्वीरें हैं। तस्वीरों में वह खुद में डूबे हुए परफॉर्म कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं। बच्चों के साथ खेल रहे हैं। फैंस का स्वागत कर रहे हैं। अपना स्वैग दिखा रहे हैं।
दिलजीत ने लिखी शायरी
पोस्ट शेयर करते हुए पंजाबी गायक ने इसके कैप्शन में लिखा 'दिल्ली के फैंस आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा सपोर्ट करते हो। इंडिया टूर जब भी शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा। वो कहते हैं ना 'मुद्दई लाख बुरा चाहें तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर ए खुदा होता है।''
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दिलजीत दोसांझ
- फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
यूजर्स ने की दिलजीत की तारीफ
दिलजीत की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा 'दिलजीत जी आपने दिल जीत लिया।' दूसरे यूजर ने लिखा 'यह सिंह बहुत स्टाइलिश है।' तीसरे यूजर ने लिखा 'पा जी दिल्ली में इतना अच्छा कॉन्सर्ट करने के लिए धन्यवाद।' चौथे यूजर ने लिखा 'बिना किसी शक के मैं कहता हूं कि आप भारत के सबसे बड़े स्टार हैं।'
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दिलजीत दोसांझ
- फोटो : इंस्टाग्राम@diljitdosanjh
कहां-कहां होंगे दिलजीत के कॉन्सर्ट?
बता दें कि सिंगर दिलजीत दोसांझ ने लंदन में एलान किया था कि भारत में कॉन्सर्ट होगा।
अब 'ऑरा इंडिया टूर' दिल्ली से शुरू हो चुका है।
इसके तहत दिलजीत के कॉन्सर्ट इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और लखनऊ में होंगे।
यह टूर छह हफ्तों में सात शहरों तक पहुंचेगा। कॉन्सर्ट के टिकट बुक माय शो पर उपलब्ध होंगे।
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